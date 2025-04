Assembleia aprova indicação de advogado para integrar conselho da agência reguladora do RS

A agência é responsável por fiscalizar serviços públicos prestados pela iniciativa privada no Rio Grande do Sul, como a distribuição de energia e o saneamento básico.

Giuliani ocupará uma das sete vagas do colegiado. Ele vai substituir Paulo Roberto Petersen no único assento destinado às concessionárias.

Outros cinco são de indicação do governo do Estado e um pertence à representação dos usuários dos serviços concedidos.

— Vou representar as concessionárias assim como o representante dos consumidores representa os consumidores. Agora, o fato de representar as concessionárias não elimina nem a lei e nem os contratos que as concessionárias firmaram com o Estado — comentou Giuliani, após a aprovação.