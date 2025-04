Após desocupar área da CEEE Transmissão em Triunfo, 400 famílias do MST marcham para Charqueadas

Cerca de 400 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) se deslocam pelas ruas de Triunfo, na Região Carbonífera, rumo a um assentamento na vizinha Charqueadas. A Brigada Militar acompanha o deslocamento, que ocorre por dentro do município de Triunfo e não causa alterações do trânsito.

Conforme o MST, o local foi desocupado na manhã desta quarta após uma negociação pacifica . As tratativas envolveram o governo do Estado, a Brigada Militar (BM) – por meio da Polícia de Choque – e representantes da Assembleia Legislativa. Em nota, a BM informou que a desocupação ocorreu às 11 horas.

A ocupação faz parte da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária do MST , lançada no último dia 1° de abril.

Segundo o MST, representantes do movimento devem se reunir na noite desta quinta secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos. O movimento reivindica áreas do Estado para reassentamento de famílias atingidas pela enchente em Eldorado do Sul, e para novos assentamentos. A reunião ocorrerá no Palácio Piratini.