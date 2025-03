Polícia identifica 11 acessos não reconhecidos na conta gov.br de ex-prefeita de Novo Hamburgo

Segundo o delegado Filipe Bringhenti, foram identificados quatro locais diferentes de acesso , pela geolocalização. No caso dos acessos realizados na sede da prefeitura, o delegado diz que não há indícios de dolo . A possibilidade é de que houve uma demora na troca do perfil vinculado ao CNPJ da prefeitura .

O que é o gov.br

O portal gov.br dá acesso a informações pessoais , como dados do Imposto de Renda, além de acesso a documentos como carteira de trabalho, carteira de motorista e o cartão do SUS, por exemplo.

O que diz a prefeitura de Novo Hamburgo

A Prefeitura de Novo Hamburgo esclarece, a partir da presença de agentes da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícia (IGP), no Centro Administrativo Leopoldo Petry, na manhã desta quarta-feira (12):

Os policiais cumpriram diligências para identificar suposto acesso indevido a dados pessoais de um cidadão, por meio de sua conta no Gov.Br, que pode ter ocorrido a partir do sistema de internet da Prefeitura.

O que diz Fátima Daudt

"No dia 01 de janeiro deste ano, iniciei minhas férias após 8 anos de trabalho ininterruptos como prefeita da minha amada Novo Hamburgo. Fui surpreendida no dia 30 de janeiro, quando voltei a acessar minhas plataformas digitais, ao constatar que durante este período minha conta no 'Gov.br' havia sido acessada diversas vezes por diferentes dispositivos não autorizados.

Imediatamente contatei meu advogado, Dr. Daniel Tonetto, que me orientou a realizar um boletim de ocorrência do fato. A partir deste momento a Polícia Civil iniciou a investigação que culminou com a ação registrada hoje. Parabenizo a Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Informáticos pela pronta resposta e confio plenamente no seu trabalho. Além disso, esperamos à responsabilização efetiva por infrações que possam ter ocorrido e à devida reparação pelos prejuízos causados. Apenas meu advogado, Dr. Daniel Tonetto, está autorizado a falar em meu nome sobre esse caso.