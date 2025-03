PGR é contra pedido de Bolsonaro para apresentar defesa em 83 dias; prazo se encerra nesta quinta-feira

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou nesta quarta-feira (5) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contra o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro , que busca ampliar de 15 para 83 dias o prazo para apresentação de defesa sobre a denúncia da trama golpista .

Para a defesa, os 83 dias propostos são para compensar o mesmo período em que o processo ficou na PGR para elaboração da denúncia. Caso a demanda não seja concedida, os advogados requereram que o prazo seja dobrado, passando para 30 dias. No parecer, Gonet afirma que a extensão não está prevista em lei.

"Inexiste previsão legal para prorrogação de prazo que vise a apresentação de resposta preliminar (artigos 4º da Lei n. 8.038/1990 e 233 do RISTF). O pretendido prazo idêntico ao período em que os autos permaneceram sob análise do parquet igualmente não encontra respaldo legal", justificou Gonet.

Com o parecer da PGR, caberá a Moraes, que já rejeitou o primeiro pedido de aumento do prazo, decidir a questão.

Assim como para Bolsonaro, o prazo para entrega da defesa da maioria dos denunciados pela PGR termina nesta quinta. As exceções são o general Braga Netto e o almirante Almir Garnier, que têm até sexta-feira (7) para se manifestarem sobre a denúncia.

Próximos passos

Após a entrega de todas as defesas, o processo será liberado para a Primeira Turma do STF analisar se aceita a denúncia. O colegiado é composto pelo relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, negou na sexta-feira (28) os pedidos da defesa de Bolsonaro para que a Corte reconhecesse a impossibilidade de Dino e Zanin participarem do julgamento. O impedimento de Moraes foi solicitado pela defesa do general Braga Netto e também foi negado por Barroso.