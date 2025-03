Morre Antônio Andrade, ex-ministro e ex-vice-governador de Minas Gerais

Antônio Andrade , ex-vice-governador de Minas Gerais e membro do MDB, morreu nesta quarta-feira de cinzas (5), aos 71 anos. A confirmação veio através do presidente do MDB em Minas, deputado federal Newton Cardoso Júnior.

Quem foi Antônio Andrade

Além da política, Andrade era engenheiro civil de formação e teve uma carreira notável no agronegócio, atuando como produtor rural. Sua experiência no setor o levou a ser nomeado Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no governo de Dilma Rousseff (PT) em março de 2013, cargo que ocupou até março de 2014. Durante seu mandato, trabalhou no desenvolvimento de políticas para fortalecer o agronegócio no país.