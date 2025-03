Moraes libera contato entre Valdemar Costa Neto e Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou, nesta terça-feira (11), a decisão cautelar que impedia o contato entre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A medida estava em vigor desde fevereiro de 2024 e tinha como justificativa evitar a obstrução da investigação sobre o suposto plano de golpe de Estado. O presidente do PL e seu advogado, Marcelo Bessa, se reuniram mais cedo com Moraes no STF.