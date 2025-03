Lula diz que colocou "mulher bonita" no ministério para ter boa articulação política

Declaração foi feita nesta quarta-feira (12), durante cerimônia no Palácio do Planalto. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que quer ter uma boa relação com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), por isso colocou uma "mulher bonita" na articulação política, se referindo a nova ministra Gleisi Hoffmann (PT-PR). As informações são do g1.

Declaração foi feita nesta quarta-feira (12), durante cerimônia no Palácio do Planalto sobre um programa para ampliar o crédito consignado para trabalhadores do setor privado, garantido pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Ao falar sobre a relação com o Legislativo, o petista se referiu à Gleisi que assumiu na última segunda-feira (10) a Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação política:

—É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado, porque uma coisa que quero mudar, estabelecer relações com vocês. Por isso coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, porque não quero mais ter distância de vocês.

"Cabeçudão do Ceará"

A ministra Gleisi Hoffmann não foi o único alvo de comentários de Lula. O presidente também se referiu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, segundo ele, precisa ter "mais charme" e que nem sempre é "feliz quando pega o microfone".

O petista também fez considerações sobre o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), a quem chamou de "cabeçudão do Ceará" quando falava da aprovação da reforma tributária.

