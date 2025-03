Janones faz acordo com a PGR e vai devolver R$ 131 mil à Câmara por rachadinhas

Janones foi indiciado pela PF no esquema de rachadinha.

O acerto, chamado de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), foi homologado e prevê que o valor seja ressarcido à Câmara dos Deputados, além do pagamento de uma multa extra de R$ 26,3 mil , correspondente a 20% do dano ao erário.

O ANPP é um instrumento previsto na legislação brasileira que permite que o investigado repare o dano e cumpra algumas condições para evitar o prosseguimento do processo criminal.

O acordo

O pagamento será feito de dois modos. Serão R$ 80 mil em parcela única até 30 dias após a homologação do acordo e R$ 77,8 mil em 12 parcelas mensais de R$ 6.484,48.

O ANPP também prevê o encerramento de qualquer prática ligada ao esquema investigado e que Janones não cometa novos crimes ou contravenções até o fim do cumprimento do acordo.

Relembre o caso

A investigação teve início com relatos de ex-assessores , que denunciaram a prática à PF, que consiste na devolução de parte dos salários no gabinete de Janones. Eles alegaram que eram pressionados a repassar parte dos seus vencimentos ao deputado.

As suspeitas ganharam força após a divulgação de um áudio de 2019, no qual Janones afirma a servidores que alguns receberiam salários mais altos para ajudá-lo a pagar dívidas pessoais de R$ 675 mil acumuladas durante sua campanha à prefeitura de Ituiutaba, em Minas Gerais, em 2016.

Em seu relatório, a Polícia Federal classificou Janones como o "eixo central" da suposta organização criminosa. Segundo a corporação, a prática de rachadinha foi estruturada e mantida com a participação do deputado.

“A investigação expôs a ilicitude de seus atos em todas as etapas, desde o início até o desfecho”, diz o relatório.

Além disso, a PF identificou um crescimento patrimonial incompatível de Janones nos anos de 2019 e 2020, com variações de R$ 64,4 mil e R$ 86,1 mil, respectivamente, acima do que seria esperado com seus rendimentos.