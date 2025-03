Congresso vota resolução para encaminhar acordo que libera pagamento de emendas parlamentares

Alcolumbre (C) convocou sessão para alterar resolução do Congresso.

Em sessão conjunta na manhã desta quinta-feira (13) do Congresso, senadores e deputados poderão validar o acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na última semana. A medida permitirá destravar o pagamento de emendas parlamentares. A sessão começou às 10h.

O plano de trabalho apresentado pelo Congresso ao ministro do STF Flávio Dino se compromete a identificar os deputados e senadores responsáveis pelas emendas ao Orçamento e os beneficiários dos repasses . Para que a decisão tenha validade, deputados e senadores precisam efetuar alterações em uma resolução interna .

Com relatoria do senador Eduardo Gomes (PL-TO), o projeto tem como objetivo atualizar a Resolução 1/06. A sessão conjunta foi convocada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).