TSE julga validade de candidatura de Pablo Melo nesta quinta-feira; acompanhe ao vivo

Relembre o caso

Em 25 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) indeferiu , por sete votos a zero, a candidatura de Pablo, por violar o artigo 14 da Constituição Federal .

Esse artigo considera que "são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de Estado, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição".