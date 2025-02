Em Brasília Notícia

STF realiza sessão de abertura do Ano Judiciário; acompanhe

Solenidade deve ter a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin, além de ministros do governo federal e dos novos líderes da Câmara dos Deputados e do Senado

