"Se acha que vai voltar ao poder, pode tirar o cavalo da chuva", diz Lula sobre Jair Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista para as rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, nesta quinta-feira (6), que irá derrotar o ex-presidente Jair Bolsonaro em todas as eleições que o ex-chefe do Executivo for candidato.

— Se esse cidadão acha que vai voltar ao poder, pode tirar o cavalo da chuva. Quantas vezes ele for candidato, quantas vezes eu vou derrotá-lo — disse Lula na entrevista.

Sem citar Bolsonaro nominalmente, Lula disse que, se depender dele, "o negacionismo não voltará ao poder" e que "a democracia vai derrotar o negacionismo".

— Se o cidadão que foi presidente, com as bravatas que ele fala, com as mentiras que ele conta, com as provocações que ele faz, quiser se candidatar, ele sabe que eu o derrotei quando eu era oposição e ele estava com a máquina na mão — afirmou.

Chances de concorrer

Jair Bolsonaro foi condenado a inelegibilidade em junho de 2023 por sua conduta durante uma reunião realizada com embaixadores, em julho de 2022, no Palácio da Alvorada, em que ele fez ataques ao sistema eletrônico de votação. Assim, ele não poderá concorrer à presidência em 2026.

Agora, Bolsonaro tenta reverter a situação com um projeto que altera a Lei da Ficha Limpa, que permitiria a candidatura no próximo ano.

A Lei da Ficha Limpa está em vigor desde 2010. Criada a partir de iniciativa popular, a norma estabelece um período de inelegibilidade de oito anos para políticos em diversos casos, incluindo condenação criminal, irregularidades em contas públicas, improbidade administrativa e cassação de mandato.