Rui Costa diz que quem governa não pode "ficar em depressão" quando pesquisas não estão boas

— Quem governa, nem pode ficar eufórico quando as pesquisas vêm boas, nem pode ficar em depressão quando as pesquisas não vêm boas. Quem governa tem que ter serenidade em identificar tanto no momento que está bom o que está lhe fazendo ter avaliação positiva e buscar com precisão nos momentos que as pesquisas não vêm boas o que está levando a isso — afirmou o ministro em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira (26).