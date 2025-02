Reajuste do magistério inaugura agenda legislativa do governo Leite em 2025

Governador prepara reforma no secretariado antes da viagem à Holanda. Jefferson Botega / Agencia RBS

O projeto que reajusta o salário dos professores da rede estadual vai inaugurar a agenda legislativa do governo Eduardo Leite em 2025. O acréscimo de 6,27% no piso nacional do magistério, oficializado nesta sexta-feira (31) pelo Ministério da Educação, será replicado no Rio Grande do Sul.

A exemplo do que fez em anos anteriores, o governo vai aplicar o percentual em toda a tabela remuneratória do magistério, com impacto estimado em R$ 437 milhões por ano.

O projeto será enviado em regime de urgência e tende a ser aprovado com tranquilidade, a despeito da reclamação da oposição sobre a regra do reajuste, que faz com que parte dos professores aposentados receba um aumento menor do que o aplicado no piso.

Sem projetos polêmicos no radar, Leite começa o ano focado nas agendas do Executivo, cujas principais metas são a consolidação do plano de desenvolvimento econômico lançado em 2024 e a qualificação da educação.

Ao mesmo tempo, o governador organiza uma reforma no secretariado, que deve se consolidar ainda em fevereiro — antes da viagem à Holanda que Leite fará para conhecer obras de contenção de enchentes.

No dia 11 de fevereiro, o chefe do Executivo gaúcho deverá comparecer à Assembleia para levar sua mensagem anual e discursar aos deputados. No ato, o governador costuma apresentar um balanço do ano anterior e indicar as prioridades para o exercício que está começando.

Outras propostas no radar

Regulamentação da Polícia Penal

O governo pretende enviar à Assembleia projeto de lei que regulamenta a Polícia Penal no Rio Grande do Sul. A instituição foi criada em 2022 para equiparar agentes penitenciários às demais categorias policiais. Proposta está em discussão com entidades que representam a categoria.

Adesão ao Propag

O Piratini negocia com o governo federal a adesão ao Propag, novo programa lançado pela União para o pagamento das dívidas dos Estados. No momento, o governo quer garantias de que o RS não sofrerá perdas com o novo programa. Quando formalizar entrada no programa, será preciso enviar projeto à Assembleia para que confirme a adesão.

Financiamento da dragagem

Está nos planos do governo aplicar R$ 700 milhões na dragagem de hidrovias do Estado. O movimento seria feito mediante aumento de capital da empresa pública Portos RS, que depende de aprovação dos deputados.

Leia Mais Oito meses depois, enchente ainda afeta logística no Estado

Tomadas em presídios