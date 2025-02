Quem é a delegada Marília Alencar, única mulher denunciada pela PGR por tentativa de golpe

Durante as eleições presidenciais, Marília ocupava o cargo de diretora de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Já no dia 8 de janeiro de 2023, nos atos de invasão à Praça dos Três Poderes, a delegada era subsecretária de Inteligência do Distrito Federal.