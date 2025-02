Neto de ex-presidente da ditadura diz estar "honrado" com denúncia da PGR

João Batista Figueiredo foi o último presidente do regime militar no Brasil (1964-1985).

Um dos 34 denunciados por tentativa de golpe em 2022 , o blogueiro Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho disse se sentir honrado com a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), na terça-feira (18). Eles são acusados pelos crimes de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio da União, entre outros.

Paulo Figueiredo é neto do general João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura militar (1964-1985).

"Estou honrado em estar ao lado de patriotas neste documento histórico que reflete a ditadura na qual vivemos", escreveu o denunciado em seu perfil no X, em que se autointitula "jornalista censurado pelo Alexandre", em referência ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso.