"Não fazer qualquer referência a homossexuais, negros, maricas": veja quais as diretrizes da trama golpista

O documento, assinado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirma que Bolsonaro liderou uma organização criminosa que tramou um golpe de Estado. O texto aponta que o ex-presidente contou com apoio direto do general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) à época, e do delegado de Polícia Federal e então diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem Rodrigues.