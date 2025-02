Morre Humberto Souto, ex-prefeito de Montes Claros, em Minas Gerais

Como deputado, Humberto Souto participou da Assembleia Nacional Constituinte. Alexandra Martins / Câmara dos Deputados / Divulgação

Ex-prefeito de Montes Claros (MG), Humberto Souto faleceu na manhã desta terça-feira (4), aos 90 anos, Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, no Distrito Federal, para onde foi transferido em 10 de janeiro para um acidente vascular cerebral (AVC).

O político deu entrada na Santa Casa de Montes Claros em 22 de dezembro passado, onde passou por procedimento cirúrgico e permaneceu na unidade de terapia intensiva (UTI) antes de ser transferido para Brasília, para seguir o tratamento. As informações são do g1.

Até a publicação desta matéria, informações sobre o velório e sepultamento ainda não haviam sido divulgadas. Humberto Souto deixa a esposa, Tereza Mangabeira, quatro filhos e netos.

"Humberto Souto cumpriu sua grande missão: cuidar de Montes Claros e de seu povo. E assim, ele construiu uma grande história com esta cidade, transformando e melhorando as vidas das pessoas, com obras e ações que ficaram para sempre, deixando ensinamentos e um grande exemplo de seriedade e honradez", diz nota divulgada pela prefeitura de Montes Claros.

Trajetória

Nascido em Montes Claros, município no norte de Minas Gerais, Humberto Guimarães Souto cursou Direito na Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro. A carreira política começou em 1962, quando foi eleito vereador de sua cidade natal.

Exerceu oito mandatos na Câmara dos Deputados, entre 1975 e 2014. Presidiu a casa em 1985 e foi deputado da Assembleia Nacional Constituinte, em 1987 e promulgada no ano seguinte.

Antes, em 1971, assumiu como deputado estadual por Minas Gerais após ficar na suplência. Na eleição posterior, em 1974, foi eleito deputado federal.

Também foi ministro e presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), cargo que assumiu em 1995 após deixar seu sexto mandato como deputado federal. Assumiu a prefeitura de Montes Claros em 2016, quando conquistou 65,31% dos votos válidos na disputa do segundo turno com Ruy Adriano Borges Muniz.

Na eleição seguinte, vitória com 85,24% dos votos ainda no primeiro turno. Na época, foi o prefeito mais votado entre os cinco municípios de Minas Gerais com mais de 400 mil habitantes.