Moraes torna públicos vídeos da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Uma das cenas das sessões de Mauro Cid com o ministro Alexandre de Moraes sob acompanhamento do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, tornou públicos, nesta quinta-feira (20), os vídeos da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações são do portal g1.