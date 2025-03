Resposta Notícia

Moraes reforça soberania do Brasil após críticas dos EUA: "Deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822"

Após o governo de Donald Trump fazer uma postagem contestando as decisões do STF, ministro disse que é importante assumir a defesa da democracia e da independência do país

27/02/2025 - 18h41min Atualizada em 27/02/2025 - 18h48min Compartilhar Compartilhar