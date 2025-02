Lula afirma que governo não consegue controlar preços "do dia para a noite", mas que haverá redução

Presidente Lula concedeu entrevista à Rádio Tupi FM, do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. Reprodução / Youtube / Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (20), em entrevista à Rádio Tupi FM, do Rio de Janeiro, que o governo não consegue controlar os preços dos alimentos "do dia para a noite", mas que está atuado para tentar reduzir o preço dos alimentos no Brasil.

Lula foi questionado especificamente sobre o preço do ovo e do café, mas disse que o governo quer "baixar os preços de todos os alimentos".

O presidente disse ainda que o Brasil "virou quase um supermercado do mundo" e que o fato de os empresários estarem exportando seus produtos não pode significar um aumento dos preços no país.

— Vamos ter que fazer uma reunião com os atacadistas para saber como podemos trazer isso para baixo. O fato de estar vendendo produto em dólar, que está alto, não significa que tem que colocar no preço do brasileiro o mesmo preço que exporta. Da mesma forma o óleo, a carne — afirmou.

Ele concluiu dizendo que o preço da carne vai cair e que o povo "vai voltar a comer sua picanha, costela ou o pedaço de carne que quiser".

Lula alegou que as condições climáticas no último ano foram desfavoráveis, com muitas chuvas, secas e queimadas.

— A gente vem de momentos muito cruciais, muito sol, o maior calor da história, muito fogo e muita chuva. Tudo isso tem interferência nos preços. Tivemos greve (gripe) aviária nos Estados Unidos e outros países, e os EUA viraram importador de ovo brasileiro. Quando você tem momentos como esse que estamos vivendo, não consegue controlar do dia para a noite. Mas pode ter certeza de que vamos trazer o preço para baixo — declarou.

Crescimento da economia

Lula voltou a repetir que a economia brasileira vai crescer 3,8%, contrariando a previsão de especialistas do mercado financeiro. Disse, ainda, que a inflação está "razoavelmente controlada" e que o Brasil teve déficit fiscal "quase zero" no ano passado.