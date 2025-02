Na Grande São Paulo Notícia

Investigação aponta que atentado contra prefeito de Taboão da Serra durante eleições foi forjado

Em outubro de 2024, José Aprígio, na época candidato à reeleição, foi baleado no ombro. De acordo com Ministério Público de São Paulo, ataque foi forjado para beneficiar o político no pleito

17/02/2025 - 13h41min