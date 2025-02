Hugo Motta diz que 8 de janeiro não foi tentativa de golpe

"Entendo que estão recebendo penas muito severas" , disse o deputado. "É um assunto que divide a Casa, que gera tensionamento com o Judiciário e com o Executivo. Por isso, o nosso cuidado em tratar sobre o tema. Eu não posso chegar aqui dizendo que vou pautar anistia na semana que vem ou não vou pautar de jeito nenhum."

No inquérito que investigou o caso, a Polícia Federal (PF) indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 36 pessoas por abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado e organização criminosa.

De acordo com a PF, o 8 de janeiro foi planejado, organizado e facilitado pelos investigados, que participavam de movimento golpista a fim de evitar a posse do presidente eleito em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ficha limpa

Motta foi eleito com 444 votos no dia 1.º de fevereiro para o biênio 2025-2026, sendo a segunda maior votação para presidente da Casa na história, com apoio do PL e do PT - perdendo apenas para Arthur Lira (PP-AL), que recebeu 464 votos em 2023. Ele derrotou os deputados Marcel van Hattem (Novo-RS), que obteve 32 votos, e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), que teve 22 votos. Outros dois votos foram em branco.