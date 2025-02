"Há um conjunto suficiente para o início da ação penal", diz presidente de associação de procuradores sobre denúncia contra Bolsonaro

As provas reunidas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), como trocas de e-mail e mensagens de textos, são suficientes para a abertura de uma ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas pela tentativa de golpe de Estado no Brasil , mas cabe ao Judiciário julgar se o caso é passível de condenação. É o que defende o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Ubiratan Cazetta.

— Todas as trocas de e-mails, os textos dos decretos, todo aquele conjunto de informações é muito significativa. As trocas de mensagens e o que a polícia levantou sobre o monitoramento dos ministros, do presidente Lula, você tem elementos que não são inferência (...) afirmo com muita tranquilidade, há um conjunto suficiente para o início da ação penal — disse em entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (19).