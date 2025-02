Governador de Santa Catarina cria o Abril Amarelo, dedicado à defesa da propriedade privada

Iniciativa foi proposta por aliado do governador na Assembleia Legislativa

O governador de Santa Catarina , Jorginho Mello (PL) , criou o Abril Amarelo no Estado, mês dedicado à conscientização sobre a defesa da propriedade privada .

A lei que instituiu a campanha foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de SC no final do ano passado e publicada em janeiro.