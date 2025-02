Gilberto Nascimento vai liderar bancada evangélica na Câmara dos Deputados

Os deputados federais da bancada evangélica definiram o nome de Gilberto Nascimento (PSD-SP) como o novo líder do grupo. Nascimento venceu Otoni de Paula (MDB-RJ) por 117 a 61 votos, em um pleito, realizado nesta terça-feira (25), segundo o g1 .

Em um culto especial, no auditório da Câmara dos Deputados , nesta quarta-feira (26), Nascimento vai tomar posse . Como líder, o parlamentar coordenará os esforços de 246 parlamentares evangélicos. Divergências sobre a orientação política da bancada , especialmente em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), levaram à necessidade de uma votação para decidir a liderança , marcando uma quebra na tradição de eleições por aclamação .

Nascimento, que possui laços com o pastor Silas Malafaia e o ex-presidente da frente Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disputou a presidência com Paula, apoiado por Silas Câmara (Republicanos-AM) e vinculado à Assembleia de Deus.



O deputado, que recentemente se aproximou do presidente Lula, adotou uma estratégia pragmática que, apesar de causar desconforto em alguns membros, provou ser decisiva para sua vitória. A retirada da candidatura de Greyce Elias (Avante-MG) em favor de Nascimento também foi crucial para sua eleição, indicando alianças estratégicas e sugerindo uma possível mudança na postura da bancada para uma abordagem mais moderada e negociadora.