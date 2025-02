Flávio Dino cobra cumprimento de decisões do STF sobre emendas parlamentares

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicou um novo despacho nesta segunda-feira (3), no qual cobra o cumprimento de decisões já proferidas sobre emendas parlamentares. Ele deu 15 dias úteis para o Tribunal de Contas da União (TCU) apresentar um relatório de quem não inseriu no portal da transparência os planos de trabalho referentes às "emendas pix" do exercício financeiro de 2024.