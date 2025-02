Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo é alvo de operação que investiga desvios na saúde

Ex-governador de Goiás e atual presidente nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Marconi Perillo está entre os alvos da operação da Polícia Federal (PF) que investiga suspeitas de desvio de recursos da saúde no Estado goiano.

A Operação Panaceia foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (6) e resultou no sequestro de mais de R$ 28 milhões dos investigados. No total, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Goiânia e um em Brasília. De acordo com as investigações, os desvios teriam ocorrido por meio de uma organização social (OS) contratada pelo governo estadual da época.