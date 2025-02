Ex-agente penitenciário que matou tesoureiro do PT em festa de aniversário é condenado a 20 anos de prisão

O assassinato aconteceu durante a festa de aniversário de 50 anos do petista em um clube de Foz do Iguaçu.

O ex-agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho , foi condenado a 20 anos de prisão, em regime fechado, pelo assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, em 2022.

A sentença do Tribunal do Júri, conduzido pela juíza Mychelle Pacheco Cintra Stadler, foi anunciada nesta quinta-feira (13), após três dias de julgamento. O conselho de sentença foi formado por quatro mulheres e três homens.

O crime aconteceu durante a festa de aniversário de 50 anos do petista em um clube de Foz do Iguaçu. O policial penal invadiu a celebração e matou o guarda a tiros na frente de familiares e convidados. O aniversário tinha temática do PT e, segundo o vigilante do local, Guaranho gritou "aqui é Bolsonaro" antes de atirar. Tudo foi registrado por câmeras de segurança.