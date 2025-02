Embaixada do Brasil em Haia aproveita evento com gaúchos para prospectar negócios com holandeses

Cantora gaúcha Carla Maffioletti se apresentou em Haia. Gabriel Jacobsen / Agência RBS

O quarto dia da missão gaúcha na Holanda terminou com um evento diplomático e de celebração na residência oficial do embaixador do Brasil nos Países Baixos, Fernando Simas Magalhães. Regado a vinhos gaúchos, o encontro na residência campestre foi uma oportunidade para a diplomacia do Brasil reforçar interesses comerciais iminentes com o corpo diplomático holandês.

O Brasil e os Países Baixos (nome oficial da Holanda) dialogam sobre as prospecções de negócios decorrentes do acordo comercial encaminhado entre Mercosul e União Europeia. O Brasil espera ampliar a venda de produtos do agronegócio e, no futuro, de hidrogênio verde aos holandeses.

Da parte da Holanda, o evento contou com a presença do diretor-geral das Relações Econômicas Exteriores dos Países Baixos, Michiel Sweers.

Entre canapés e rótulos gaúchos como Don Guerino e Pizzato Fausto, a violonista e cantora gaúcha Carla Maffioletti fez uma ligeira apresentação de Melodia Sentimental (Heitor Villa-Lobos) e Manhã de Carnaval (de Luiz Bonfá).

Enchentes

Nos primeiros minutos do encontro, uma reunião a portas fechadas colocou na mesma sala o governador Eduardo Leite, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o embaixador brasileiro e representantes do governo holandês que buscam apresentar os potenciais dos Países Baixos na contenção de cheias.

Entre visitas técnicas e científicas, a comitiva gaúcha está sendo também apresentada, em solo holandês, a representantes de empresas que vendem serviços e produtos ligados à prevenção e contenção de enchentes.

Atualmente, existe uma cooperação técnica em andamento. A Universidade Tecnológica de Delft foi contratada pela prefeitura de Porto Alegre, com intermediação das Nações Unidas, para entregar até a metade de 2026 um plano socioambiental para a região das Ilhas da Capital. Nesta segunda (24), as diretrizes do projeto foram apresentadas à comitiva gaúcha.

Os holandeses — que têm parte do país abaixo do nível do mar — são referência mundial no tema. A vinda da comitiva gaúcha à Holanda foi intermediada pelo Netherlands Business Support Offices (NBSOs) em Porto Alegre – escritórios que a Holanda mantém em 11 países, por meio da Agência Empresarial dos Países Baixos.