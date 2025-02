Em depoimento à PF, Jorginho Mello nega ter testemunhado conversa entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto

Político definiu Costa Neto como "amargurado" pelo distanciamento com o ex-presidente.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, prestou depoimento à Polícia Federal (PF) em Florianópolis, esclarecendo pontos de uma entrevista anterior sobre a relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o dirigente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

A convocação, ocorrida nesta quarta-feira (5), foi uma resposta às declarações de Mello que sugeriram comunicação frequente entre Bolsonaro e Valdemar, contrariando restrições do STF, segundo informações do Globo .

A ordem para o depoimento de Mello partiu do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para esclarecer possíveis violações das restrições de comunicação entre Bolsonaro e Valdemar, ambos investigados por suposta tentativa de golpe. Mello negou ter presenciado conversas diretas entre os dois , contrariando o entendimento inicial de suas palavras.

— Jorginho Mello deu uma escorregada. Na mesma entrevista, ele disse que lamenta eu não falar com Valdemar e diz que eu tenho falado muito com Valdemar. Não é verdade, foi um ato falho dele — disse Bolsonaro, em entrevista coletiva.

Em entrevista à Jovem Pan, Mello comentou sobre o distanciamento físico entre Bolsonaro e Valdemar, conforme decisão do ministro Alexandre de Moraes. Descreveu Valdemar como "amargurado" pela proibição , mas enfatizou o cumprimento da decisão judicial.

— Ele (Valdemar) está amargurado agora porque o ministro Alexandre proibiu eles de conversarem. Tem o diretório nacional de Brasília e, quando o Bolsonaro está no escritório, ele fica lá no outro lado, em uma outra praça, a mais de 200 metros, para não conversarem — disse, durante entrevista à Jovem Pan.

O governo de Santa Catarina reiterou que, apesar das declarações de Mello, Bolsonaro e Valdemar respeitam a decisão do STF, mantendo-se distantes para evitar comunicação direta. Esse esclarecimento visa reafirmar o compromisso com as determinações judiciais.