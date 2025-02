Conversas Cruzadas: semipresidencialismo é melhor para o Brasil? PEC avança na Câmara dos Deputados

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira (7), às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe Fábio Ostermann, cientista político, André Coelho, promotor de Justiça, Maurício Moya, professor de Ciência Política da UFRGS, e Thanius Martins, advogado especialista em Direito do Estado, para debater se a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Semipresidencialismo é o melhor caminho para o Brasil.