Carlos Rafael Mallmann deixa secretaria do governo do RS

Investigação da PF

Em dezembro, Mallmann foi um dos alvos da Operação Rêmora , da Polícia Federal, que investigava um suposto esquema de corrupção na aquisição de lousas interativas feitas pela prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos.

De acordo com a PF, Carlos teria recebido valores de representantes da empresa Smart Tecnologia e Comunicações para facilitar a classificação da empresa no pregão da ata de registro de preços do Consisa. À época, em 2021, Carlos era assessor jurídico do consórcio e os representantes da empresa eram Marcelo e Cliver.