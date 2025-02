Braga Netto pede suspeição de Moraes em denúncia sobre tentativa de golpe de Estado

Segundo a delação do tenente-coronel Mauro Cid, Braga Netto teria fornecido dinheiro para a execução do plano de golpe. Marcelo Camargo / ABR

Os advogados do general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa no governo Bolsonaro, pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o ministro Alexandre de Moraes seja declarado suspeito para julgar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da Justiça (PGR) sobre a trama golpista atuante no final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, Braga Netto e outras 32 pessoas foram denunciadas na semana passada por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes.

Para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, Braga Netto teve papel central no complô.

Segundo a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, Braga Netto teria fornecido dinheiro para a execução do plano de golpe e chegou a organizar uma reunião em sua própria casa para debater o planejamento.

Entenda o pedido da defesa de Braga Netto

No pedido pela suspeição de Moraes, entre os principais argumentos está o de que o ministro seria alvo direto do complô, ainda que não a vítima principal dos crimes denunciados, o que pode levar à parcialidade do juiz.

O requerimento deverá ser analisado pelo presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, a quem cabe decidir sobre pedidos de redistribuição de processos. Em caso de negativa, é possível apresentar recurso para julgamento colegiado.

Braga Netto, que também foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro e candidato a vice na chapa do ex-presidente, está preso preventivamente desde 14 de dezembro, após a Polícia Federal (PF) ter apontado o que seriam tentativas do general de obstruir as investigações sobre a trama golpista.

Quem são os 34 denunciados:

Ailton Gonçalves Moraes Barros Alexandre Rodrigues Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin e deputado federal Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marina Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça Angelo Martins Denicoli Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Bernardo Romão Correa Netto Carlos Cesar Moretzsohn Rocha Cleverson Ney Magalhães Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira Fabrício Moreira de Bastos Fernando de Sousa Oliveira Filipe Garcia Martins Pereira Giancarlo Gomes Rodrigues Guilherme Marques de Almeida Hélio Ferreira Lima Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República Marcelo Araújo Ormevet Marcelo Costa Câmara Márcio Nunes de Resende Júnior Marília Ferreira de Alencar Mario Fernandes Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Nilton Diniz Rodrigues Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira Rafael Martins de Oliveira Reginaldo Vieira de Abreu Rodrigo Bezerra de Azevedo Ronald Ferreira de Araujo Junior Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros Silvinei Vasques Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa, ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro e general Wladimir Matos Soares

