Bolsonaro, Braga Netto, Augusto Heleno e Mauro Cid: veja o que diz a PGR sobre a cúpula golpista

Com a denúncia, o ministro relator no STF, Alexandre de Moraes, abriu prazo de 15 dias para que os suspeitos enviem manifestação por escrito.

Em outra frente, a organização criminosa pressionava o comandante do Exército e o Alto Comando, formulando cartas e agitando colegas em prol de ações de força no cenário político para impedir que o presidente eleito assumisse o cargo. A denúncia aponta a elaboração de minutas de atos de formalização de quebra da ordem constitucional, dentre os quais se cogitava a prisão de ministros do STF.

As investigações da Polícia Federal revelaram, segundo a PGR, a operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente e do vice-presidente da República eleitos, bem como a de ministro do STF. O plano teve anuência de Bolsonaro, diz a denúncia.