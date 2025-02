Após proferir falas ofensivas a magistrado, vereador pede retirada de expressões 

Depois de proferir palavras de baixo calão para se referir ao juiz Gustavo Borsa Antonello, o vereador Ramiro Rosário (Novo) aproveitou o fim da sessão desta segunda-feira (3) para se pronunciar e retirar as "expressões indevidas". As falas ocorreram no dia 23 de janeiro, depois que o magistrado concedeu uma liminar impedindo a votação do projeto que modifica o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) na Câmara de Vereadores de Porto Alegre.