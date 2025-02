Após novos exames, médico diz que Lula está "ótimo" e sem sequelas do acidente

Lula esteve nesta quinta no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina. Segundo Kalil, o presidente costuma fazer o check-up em novembro, mas teve de adiar o procedimento no ano passado por causa do acidente doméstico que sofreu no mês anterior.

No início de dezembro, Lula passou por uma cirurgia no Sírio-Libanês para drenar uma hemorragia no cérebro, decorrente da batida na cabeça que sofreu ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada. "Não há nenhuma sequela do acidente. Está tudo excelente", afirmou Kalil Filho.