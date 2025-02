Após denúncia da PGR, Bolsonaro diz que acusações contra ele são "vagas" e "fabricadas"

Na publicação, Bolsonaro menciona "acusações vagas" e afirma que as denúncias contra ele são "fabricadas" . O ex-presidente também declara que o "mundo está atento ao que se passa no Brasil".

"O truque de acusar líderes da oposição democrática de tramar golpes não é algo novo: todo regime autoritário, em sua ânsia pelo poder, precisa fabricar inimigos internos para justificar perseguições, censuras e prisões arbitrárias. A cartilha é conhecida: fabricam acusações vagas, se dizem preocupados com a democracia ou com a soberania, e perseguem opositores, silenciam vozes dissidentes e concentram poder", acrescenta, mencionando países com regimes autoritários, como Venezuela, Cuba e Nicarágua.