Vereadores de Porto Alegre aprovam projeto que extingue a Fasc

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou, na tarde desta quinta-feira (23), o projeto que extingue a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). Foram 23 votos favoráveis e 12 abstenções . O texto é um dos três que estão em análise na Casa nesta tarde. As propostas fazem parte do pacote do prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB).

Com a extinção, será criada uma nova secretaria para realizar as atividades antes feitas pela Fundação. Albergues, centro pop e os Centros de assistência social (Cras) mudarão de gestão após esta aprovação.

A votação do projeto que extingue a Fasc foi mais rápida do que o esperado devido ao acordo entre base do governo e oposição. Foram atendidos os pedidos da oposição, que preveem garantia da manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social e também garantias envolvendo os servidores da Fundação.