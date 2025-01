No sermão, proferido na Catedral Nacional de Washington, Mariann pediu a Trump "misericórdia" com famílias de imigrantes e "piedade" com a população LGBT. A fala foi feita um dia após o republicano assinar decretos contra essas populações . Assista ao vídeo abaixo.

Quem é a bispa de Washington?

Bispa episcopal de Washington, Mariann Edgar Budde atua como líder espiritual de 86 congregações episcopais. Conforme biografia no site da diocese episcopal de Washington , ela também lidera dez escolas episcopais no Distrito de Columbia e quatro condados de Maryland.

Segundo a rádio norte-americana NPR, a bispa é reconhecidamente crítica a Trump. Em 2020, ela publicou um artigo no The New York Times no qual criticava o presidente pela postura com relação ao movimento Black Lives Matter.