Prefeitos da Associação dos municípios do Planalto se reúnem para debater projeto de ampliação das estradas e pedágios na região 

Prefeitos das cidades que compõem a Associação dos Municípios do Planalto (Ampla) se reuniram na tarde desta terça-feira (21) para debater pontos da concessão da ERS-324 entre Passo Fundo e Nova Prata. O encontro aconteceu na sede da Ampla, na Universidade de Passo Fundo (UPF).

Um dos pedidos mais frequentes por parte dos representantes é a reanálise do valor proposto por quilômetro pelo governo, que é de R$ 0,23. Outras questões levantadas abrangem o prazo de início das obras e a escolha dos primeiros municípios a serem contemplados com as mudanças.

Conforme o presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento da Produção (Corede Produção), Evandro Silva, nenhum dos representantes se opõe aos pedágios, mas solicitam reavaliações sobre o processo da concessão.

— Como Corede, nós procuramos fazer uma abordagem junto aos municípios, com as associações comerciais, empresas e instituições para ouvir o sentimento dessas pessoas. Esse sentimento converge muito com o que nós ouvimos aqui na Ampla. O objetivo é ouvir melhor os municípios, traçar uma estratégia, um planejamento em conjunto. Se fizermos isso teremos um nível de satisfação maior de todo o empresariado e instituições da região — disse.

Para a presidente da Ampla e prefeita de Camargo, Jeanice de Freitas Fernandes, a obra é fundamental para o desenvolvimento da região, mas ainda há vários questionamentos sem respostas.

— Nossa sugestão é ampliar esse debate. Nós precisamos aprofundar esse estudo porque sabemos que outras regiões tem valores menores do que o nosso. A nossa região da produção já produz muito, já contribui muito com o nosso Estado. Vamos levar ao governo nossa demanda por esse investimento numa região que tanto já contribuiu — garante.

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, também participou do encontro. Para ele, a obra faz parte do futuro do desenvolvimento econômico do município.

— Eu acho que nesse momento tem que esclarecer para todos os prefeitos esse projeto, que é um projeto que todo mundo quer, mas que precisa ter mais visibilidade do ponto de vista de entendimento dos prefeitos e das comunidades. Cada um tem a sua demanda, tem a sua necessidade. Nós queremos a obra e que ela destrave rapidamente, mas tem que ter um entendimento de todos os usuários da via — disse.

Cerca de nove pedágios devem ser instalados no norte do RS. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Entre os municípios afetados está Casca, distante a pouco mais de 66 quilômetros de Passo Fundo. A previsão é de dois pedágios no entorno da cidade: um na RS-129, no km 160, e outro na RS-324, no km 260, com valores de R$ 3,80 e R$ 4,20 respectivamente.