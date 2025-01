Polícia Federal apreende pistola de Daniel Silveira por determinação de Moraes

A Polícia Federal (PF) apreendeu nesta segunda-feira (27), uma pistola do ex-deputado federal Daniel Silveira, que cumpre pena de oito anos e nove meses de prisão por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. O confisco atende a uma ordem expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que tomou conhecimento da arma de Silveira através do Exército.