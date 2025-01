"Não temos o direito de errar", afirma Lula em reunião ministerial marcada por cobranças

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez discurso cheio de cobranças ao primeiro escalão de seu governo na reunião ministerial na manhã desta segunda-feira (20), na Granja do Torto.

Ele disse que o governo não tem direito de errar, que chamará diversos auxiliares para conversas individuais e mencionou correções a serem feitas neste ano. A fala do petista no início do compromisso foi transmitida (veja íntegra abaixo).