Mauro Cid diz que Michelle e Eduardo Bolsonaro faziam parte de ala mais radical do plano golpista

Michelle e Eduardo Bolsonaro comparecem à posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última semana.

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid teria dito em seu primeiro depoimento na delação premiada que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) integravam a ala "mais radical" do grupo que defendia um golpe de Estado no Brasil no final de 2022, segundo informações obtidas pelo jornalista Elio Gaspari.