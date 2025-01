Lula é liberado para viagens e atividade física

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi liberado para voltar a fazer viagens e atividades físicas, afirma boletim médico divulgado nesta segunda-feira (27) pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Uma nova tomografia foi realizada nesta segunda-feira, em Brasília. O exame mostrou uma nova redução no sangue acumulado, "compatível com progressiva melhora do quadro", nas palavras usadas no boletim médico.