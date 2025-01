Lula afirma que governo não pode "ter medo de enfrentar a mentira"

Apesar de não citar nenhum nome, a declaração do presidente foi motivada pela onda de críticas nas redes sociais por uma norma da Receita Federal, que foi revogada. A medida ampliava a fiscalização sobre movimentações financeiras, entre elas, as transações via Pix.

"Volta do facismo"

Lula usou, ainda, de uma retórica de medo sobre uma suposta volta do "fascismo" — que seria representada com a vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados, pela sua lógica — para motivar o governo, a esquerda e todos do espectro democrático a combaterem a desinformação.