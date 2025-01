Grupo faz ato em Porto Alegre que pede anistia de envolvidos no 8 de janeiro e expressa apoio a Trump

Um grupo formado por algumas dezenas de manifestantes realizou um ato no Centro Histórico de Porto Alegre no fim da tarde desta segunda-feira (20). Empunhando bandeira dos Estados Unidos e do Brasil, além de cartazes e faixas, o grupo permaneceu no cruzamento da Avenida Padre Tomé com a Rua Sete de Setembro. No local fica o quartel general do Comando Militar do Sul (CMS).