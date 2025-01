Futuro presidente da Assembleia Legislativa do RS, Pepe Vargas diz que pretende debater "processo de crescimento sustentável"

O deputado estadual Pepe Vargas (PT) irá assumir na próxima segunda-feira (3) a presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha , na manhã desta sexta-feira (31), o petista falou sobre os desafios para o seu próximo mandato.

Cada presidente que assume a Assembleia Legislativa, em razão do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, precisa assumir uma bandeira. A de Pepe Vargas é a sustentabilidade. O futuro presidente afirmou que, ao fim do seu mandato, assim como os ex-presidentes fizeram, deve apresentar propostas legislativas sobre o tema.

— Nossa ideia é levar esse debate a todas as regiões do RS, cada uma com suas características e com seus desafios regionais de desenvolvimento para discutirmos como é que a gente constrói um processo de crescimento sustentável, que responda essa necessidade de crescimento, porém com maior sustentabilidade ambiental — explicou.