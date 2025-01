Projetos em análise Notícia

Câmara de Vereadores de Porto Alegre retoma votação do pacote de Melo; acompanhe ao vivo

Entre as propostas está a extinção da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e a transformação do conselho deliberativo do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) em órgão consultivo

