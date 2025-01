Moraes ordena depoimento de governador de SC após fala sobre contato entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou, nesta sexta-feira (17), que o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), preste depoimento à Polícia Federal (PF) em até 15 dias .

A determinação foi feita após o governador afirmar em um programa de televisão da Jovem Pan News que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, têm conversado. As informações são do g1.